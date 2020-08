La 'precaria' situación de los jueces de paz en medio de la pandemia

Relacionados Jueces de paz atienden alto índice de casos por incumplimiento de medidas en la pandemia

Resaltó que las Casas de Justicia Comunitaria de Paz no cuentan con las infraestructuras adecuadas para dar la atención, ya que no tienen personal, mediadores comunitarios, las herramientas y equipos de trabajo son obsoletos y no hay sistema de bioseguridad correcto para atender la población.

“Nos sentimos huérfanos porque atendemos la pandemia con pocas herramientas, algunos, y sin ninguna, en otros casos”, manifestó.

La Ley 16, sobre la Justicia de Paz no les da la facultad de autogestión, y la parte económica procede de la etapa de ventas y gastos de los municipios, lo que es una limitante, sobre todo en la actual pandemia donde los ingresos municipales se han visto mermados.

Si la situación era precaria para los juzgados de paz, ahora es un poco más grave, aseguró Mora Monteza.