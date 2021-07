Problemas que enfrenta Panamá y lo que debe corregir el gobierno, temas ausentes en informe de Cortizo

José Eugenio Stoute, consultor político, hizo un análisis no solo del discurso del presidente Laurentino Cortizo y el diputado Crispiano Adames, sino también de todo lo que se desarrolló en torno a los eventos en la Asamblea Nacional, iniciando por el despliegue policíaco alrededor del Palacio Justo Arosemena, que no se entiende, pero que para un sociólogo sería que las autoridades están conscientes de su mala conducta y temen el castigo y por eso se protegen.

Otra cosa que le llama la atención a Stoute, es que en dos años de gobierno, aparentemente no hay nada que corregir y todo parece estar perfecto, lo que para él es algo imposible. Destacó que el presidente perdió la oportunidad que tenía recuperar credibilidad, porque no se refirió a ninguno de los problemas que enfrenta la nación.

Para el analista, Cortizo evitó hablar sobre los problemas en el Órgano Legislativo donde se malgasta el dinero de los panameños, y existe un concepto erróneo de lo que es ser presidente de la República.

Además, destacó que en términos de economía hay que hablar con claridad, ya que decir que creceremos un 9%, frente al 20% de decrecimiento que hemos tenido significa que aún estamos -11% de dónde estábamos.

Sobre el tema de Panama Ports Company (PPC), Stoute dijo que para la sociedad sigue siendo un misterio lo que se firmó por 25 años con una empresa que considera ha sido desleal con Panamá. De igual manera abordó el tema de la minería, que es delicado y que a su parecer va a carecer de credibilidad como consecuencia de lo actuado con PPC.

Mientras que, para el excanciller y analista Jorge Ritter, la gran palabra ausente fue la austeridad de la cual se habló tanto al inicio de gobierno y el año pasado en el discurso del presidente del 1 de julio del 2020. Tampoco se habló del crecimiento de la deuda pública, asegurando que si la idea era de ‘contentarnos’ como dice la ministra consejera Eyra Ruiz, él no se sintió contento con el discurso de Cortizo.

Stoute calificó como "una catástrofe" lo que se ha vivido durante la pandemia en materia de educación, ya que los estudiantes han perdido dos años porque no se hizo lo que se tenía que hacer para garantizar una educación mínimamente satisfactoria.

“Lamento decirles que estamos viviendo momentos muy difíciles, una crisis sanitaria que va para 7 mil muertos, una crisis económica, otra crisis educativa preocupante. Debemos sacar las lecciones que nos indiquen qué debemos hacer para que no nos vuelva a encontrar en desventaja ante una posible pandemia”, indicó el analista.

Concluyó diciendo que estamos en una gravísima coyuntura en que hay que tomar un camino o el otro y me parece que no hemos tomado ningún camino porque el discurso de ayer no nos indicó que vamos por un camino.