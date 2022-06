'El problema de Colón está en la falta de liderazgo', afirma la pastora Keysha Lewis

Por años, la provincia de Colón ha sido considerada como "olvidada". Los gobernantes han realizado una serie de promesas con el objetivo de reactivarla, pese a ello, ninguna ha sido concretada.

Keysha Lewis, pastora de la Casa Internacional de mi Padre, señaló que el problema de la provincia radica en la falta de liderazgo, en donde el término de la política se encuentra comprometido, pero no necesariamente con la realidad o amor por realizar un cambio en la provincia.

"Liderazgo no es gobernar, liderazgo es servir. Nosotros necesitamos líderes que realmente se pongan las botas a favor de la provincia. Si nosotros no hablamos de la realidad y metemos la mano, las cosas no van a suceder.", agregó la pastora Lewis.

La situación crítica de la provincia ha incrementado con el pasar de los años, en donde las administraciones pasadas, realizaron múltiples campañas con el objetivo de reactivar su economía y generar grandes cantidades de empleos.

Sin embargo, se ha visto en las ultimas semanas, diversas protestas y paros por parte de sus residentes, exigiendo que finalmente se puedan concretar estos proyectos que han terminado en el abandono.

Ante esta situación, Lewis expresó que los residentes de Colón necesitan despertar y finalmente lo están haciendo, en donde no solamente es realizar promesas vacías, sino tomar acciones y ejecutar estas promesas.

Lastimosamente, el ser pobre e ignorante es un negocio para los ricos. Porque es un negocio para la política, ya que si mantienes a la persona en la ignorancia, esta no protestará. Las personas no necesitan dinero, necesitan educación.

Agrega que el sistema educativo se ha visto comprometido, incrementando las falencias que anteriormente se presentaban previo a la pandemia. Los estudiantes se han visto directamente afectados ante la falta de equipos necesarios para recibir una educación adecuada.

Lewis señalo que es necesario educar a las personas para salir de la ignorancia en la cual se encuentran sumergidas, en donde la política ha jugado un arma de doble filo, resaltando el negociado que se encuentra detrás del sistema.

"Actualmente, el sistema educativo está educando a los estudiantes para que sean empleados de este país y no dueños o empresarios", destacó la misma.

Finalmente, resaltó que Panamá necesita una correcta educación para escoger a nuestros líderes con sabiduría.