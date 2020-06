Le roban al boxeador Omir Rodríguez en las instalaciones de Pandeportes

Rodríguez estuvo viviendo durante un tiempo en las Villas de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, al irse para Colón donde su familia y regresar a Panamá, no encontró sus pertenencias.

Se le informó que un personal de salud hizo una limpieza dentro de las instalaciones y se habían llevado sus pertenencias a un lugar, pero estas nunca fueron recuperadas.

El boxeador que representó a Panamá en varias ocasiones destacó que "c uando fui allá me dijeron que ninguna de mis cosas estaban ahí, tenía mi aire portátil, mi estufa, mi ropa de entrenamiento, mi ropa de salir, todo eso me lo hurtaron".

Rodríguez señaló que necesita una respuesta por parte del director de Pandeportes.