Anuncian toque de queda para menores de edad y 'Ley Zanahoria' en David

La aplicación de este toque de queda y "Ley Zanahoria", busca crear un ambiente de mayor control en las calles del distrito, así como aportar más a la seguridad de la población, dijo Antonio Arauz, Alcalde De David.

“Hacemos de conocimiento público que la resolución número 17 del 17 de septiembre de 2019, emitida por la Alcaldía de David, es bien clara en señalar que se hará cumplir el decreto número 14 del 2015; que habla de toque de queda para menores de edad que anden en las calles solos sin la compañía de un adulto responsable después de las 9 de la noche”, dijo Arauz.

Este mismo decreto establece que se exceptúan los menores que estudien en centros educativos nocturnos pero los mismos, "deberán portar su carnet de dicho centro educativo”, detalla un comunicado de prensa.

Además, dijo que la resolución número 17, que se hará cumplir el horario establecido en el decreto número 14 del 2015 que dice que el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de David, de domingo a jueves es de 11:00 a.m. a 1:00 de la madrugada y los días viernes y sábado el horario para la venta de bebidas alcohólicas es de 11:00 a.m. a 3:00 a.m.

También indica “el decreto número 14 del 2015 que el horario para los locales que se dedican a la venta de licor en un radio de 500 metros del antiguo mercado público será de 6:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. de domingo a jueves y los días viernes y sábado será de 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.”.

Para el caso de parrilladas y restaurantes señala el decreto, que el horario para el expendio de bebidas alcohólicas será de 11:00 a.m. hasta las 12 medianoche.

Señala la resolución que se aplicarán las sanciones correspondientes como lo indica el decreto. Para tal fin faculta a la Policía Nacional, funcionarios de cumplimiento, jueces de paz y Policía Municipal; velar por el fiel cumplimiento de dicho decreto.