Asegurados denuncian falta de medicamentos en policlínica en Veraguas

Pacientes de enfermedades crónicas reclaman la escasez de estos insumos para sus tratamientos. Relataron a TVN Noticias que mantienen las recetas por varias semanas y cada vez que acuden a las instalaciones, no encuentran medicamentos.

"Cargo un poco de recetas y no hay. He venido en varias ocasiones y no hay. Necesitamos los medicamentos porque a veces no hay el dinero para estar comprando en la farmacia", dijo Amalia Castillo, usuaria de este centro médico, a este medio.

"Hay muchos diabéticos que aquí vienen y no hay el medicamento. Hago un llamado de atención al presidente, que realmente se ponga la mano en el pecho", agregó María Rodríguez, también paciente.

De parte de la instalación médica, se señaló a TVN Noticias que se adelantan estrategias nacionales para la compra de medicamentos y así abastecer las farmacias de las policlínicas de todo el país.

"A nivel central sí se está haciendo una compra grande de medicamentos y estamos esperando que se nos abastezca a través del depósito de Divisa", expresó Jacqueline Espinoza, directora de la Policlínica Horacio Díaz Gómez.

Con información de Ney Castillo.