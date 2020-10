Autoridades se reúnen con ganaderos para tratar de evitar hurto pecuario

Pino pidió a los afectados, realizar las denuncias para que el crimen organizado no utilice el hurto pecuario para lavar dinero.

“El crimen organizado no tiene límites, llegan a vender el ganado en las subastas y eso hay que evitarlo, eso se hace poniendo la denuncia y llevar ante los tribunales al que le esta robando al productor, no se puede llegar a un acuerdo porque si no el delito se consume y queda como una estadística más”, indicó.

Durante el encuentro también estuvo presente, el fiscal Efrain Jaén para explicar cuál es el proceso que deben seguir para presentar las denuncias porque es el Ministerio Público al que le toca investigar.

Habilitar la garita en conjunto en el cruce del Rio La Villa el puesto de control de la Policía en el cruce del Rio La Villa y prohibir el movimiento de ganado en horas de la noche para evitar que quienes forman parte de estas organizaciones criminales dedicadas al hurto pecuario cometan el delito, fueron algunas de las propuestas presentadas para evitar este ilícito.