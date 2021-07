Colón se prepara para inicio de vacunación masiva por barrido este lunes 26 de julio

Este lunes 26 de julio, la región de salud de Colón, estará vacunando con la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer, a los pacientes crónicos de 16 años en adelante, embarazadas y en post parto hasta seis meses, personas con discapacidad y adultos mayores.

Los centros de vacunación serán la escuela Carlos Clement en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y en el colegio Abel Bravo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., mientras que los días jueves y viernes se vacunará también con la primera y segunda dosis de Pfizer, en el área de la transístmica, en los Centros de Salud de Buena Vista, Henry Simmons y en el de Sardinilla, en horario de 7 a.m. a 3 p.m.

En el circuito 3-2, que les hace falta la primera y segunda dosis de la Pfizer, se habilitarán en la Costa Arriba de Colón, los Centros de Salud de Nombre de Dios y de Portobelo, los días jueves y viernes en un horario de 7 a.m. a 3 p.m. y para la Costa Abajo, los Centros de Salud de Palmas Bellas y Miguel de la Borda, los días jueves y viernes, de 7 a.m. a 3 00 p.m.

Finalmente, las personas pendientes con la segunda dosis de la AstraZeneca, y de la primera y segunda dosis de Pfizer, a partir del lunes pueden dirigirse a los estacionamientos del Aeropuerto Internacional Enrique A Jiménez, para recibir la misma, a partir de las 7 :00 a.m.