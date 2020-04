Alcalde de La Chorrera advierte que sanciones con trabajo comunitario continuarán

Durante el fin de semana pasado, de cuarentena absoluta, se hizo viral el desfile de un grupo de personas que con escoba en mano tuvieron que limpiar varios puntos de este sector de Panamá Oeste.

El alcalde dijo que no se siente orgulloso de que Panamá Oeste sea una de las provincias más irresponsables por no acatar el llamado de las autoridades, por lo que se coordinó con el ministro de Seguridad, que el que no tuviera dinero pagaría la multa con trabajo comunitario.

En tanto, el número de personas retenidas durante esos días no tenía excusa.

“Nosotros vamos a seguir con estas medidas porque nos ha dado buenos frutos”, aseveró, dado que los días posteriores se redujo la cantidad de retenidos.

Para el alcalde, no hay excusas a estas alturas para estar violando la cuarentena.

Sostiene que hay un derecho fundamental que es la vida y están defendiendo a miles de personas que se están quedando en casa.

A la persona reincidente se le duplicará la sanción.