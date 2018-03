Denuncian a policía por golpear a menor de edad en Colón

El menor de edad se encontraba en un puesto de ventas de plátanos, ayudando a su padre, cuando cuatro unidades Linces se acercaron lo revisaron.

Al menor le ordenaron levantar las manos y fue en ese momento cuando recibe un golpe en la cara de parte de uno de los Linces, según se muestra en un video que recorre las redes sociales.

Lo curioso del hecho, captado en vídeo, es que los policías, tras realizar la revisión se retiraron y dejaron al menor en el puesto de venta.

Santiago Molinar, padre del menor, indicó que no entiende el motivo del golpe a su hijo, el cual estaba trabajando y no cometiendo un delito. “En Colón se mata gente y los policías no están impidiendo estas situaciones”.

Con información Rolando Espinoza