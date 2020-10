Especialistas en Coclé preparan estudio para conocer causas de alta incidencia de casos de insuficiencia renal

El doctor Dayan Salado, coordinador de la sala de hemodiálisis del Hospital Rafael Estévez del distrito de Aguadulce, explicó que hay un censo de 190 pacientes en que reciben hemodiálisis, que es una de las terapias sustitutiva renal con la que cuentan.

Detalla que en la actualidad se realizan cuatro turnos desde las 6:00 a.m.

Por otra parte, realizan diálisis peritoneal, en la que el paciente lleva su tratamiento en casa. En esa modalidad, hay 110 pacientes.

Salado dijo que, por semana, se agregan al menos 5 pacientes nuevos a los programas de hemodiálisis o hemodiálisis peritoneal.

Algo particular que se da en la provincia de Coclé es que el comportamiento de la insuficiencia renal es diferente a otras regiones, ya que hay un comportamiento en el que no se relaciona a comorbilidades como la diabetes o la hipertensión. Lo que se ve en otras partes del mundo es que la insuficiencia renal afecta a personas con esas enfermedades, pero en la provincia de Coclé no es así.

La mayor incidencia de casos se da en los distritos de Penonomé y Antón. En comunidades del distrito de Antón hay casos de familias completas que están dentro de un programa de terapia.

Juan Manuel González tiene cuatros años de estar recibiendo tratamientos para limpiar sus riñones y poder seguir respirando, él está agradecido con Dios por darle otra oportunidad de vida.

Por su parte, Deimar Arturo González hace magia para que el dinero le alcance, con lo poco que gana debe pagar el transporte para viajar y recibir sus tratamientos.