Familiares de la madre del menor que murió por golpes piden justicia

“La mamá se lo llevó. Porque ella me dijo que como ella era la mamá se llevaba al bebé. Yo le dije que no se fuera para Panamá, porque si hubiese sido por mí, yuca sancochada con guiso, aquí hubiese comido todo; más decirle que no se fuera y se fue”, lamentó María Gaitán, residente en Ocú, provincia de Herrera, que es la abuela del menor y madre de la detenida.

Mientras que, Máxima Pineda, vecina de esta familia describió al pequeño como un niño muy carismático,

Resaltó que también le hizo un llamado a la joven para que no se fuera, pero hizo caso omiso.

Por este crimen piden justicia a las autoridades competentes.

Con información de Kelineth Pérez