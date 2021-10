Como es costumbre y aún en pandemia, este 21 de octubre, cientos devotos del Cristo Negro de Portobelo, han llegado hasta la iglesia de San Felipe, a pagar los favores recibidos y otros, a pedir por algún milagro y rendirle honores.

En la iglesia de San Felipe, con las medidas de bioseguridad, los feligreses pudieron observar la imagen y hacer sus peticiones.

Vea también: No habrá procesión del Cristo Negro de Portobelo

Para este día se han programado cuatro misas, la primera que inició a las 5:00 a.m., otra a las 7:00 a.m., a las 11:00 a.m. y la última que será a las 6:00 p.m. Los organizadores han pedido a los feligreses guardar la distancia.

Junto a esta peregrinación, también se abre a la vez algunos puestos de buhonerías para la reactivación económica del lugar.

Anteriormente, las autoridades de salud han reiterado que por la pandemia no habrá procesión con la imagen.

Con información de Fabio Caballero