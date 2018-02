Idaan presenta avances de proyectos en Chiriquí

La principal preocupación de los empresarios y residentes de David son los tiempos de demora de estos trabajos y cómo van a incidir en su entorno. Esperan que no sean tan prolongados para minimizar los perjuicios.

El proyecto, con un costo de $300 millones, busca "traer salud a la comunidad y mejorar el entorno de la provincia y la ciudad de David", según el director del Idaan, Juan de la Iglesia.

"Como todo proyecto, trae sus incomodidades. Pedimos paciencia a los pobladores, sino también pedimos que la compañía pueda mitigar estas afectaciones lo más rápido posible, para que estas quejas no se conviertan en intolerancia", manifestó a TVN Noticias.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Chiriquí propuso en el encuentro que la empleomanía que genere este proyecto "sea en su mayoría del distrito de David".

"No es un tema que compete directamente al Idaan, sino al consorcio. En ese aspecto, también tenemos que ser conscientes que no podemos retrasar el cronograma de ejecución porque no se cuente con el personal idóneo. Ojalá podamos colaborar como Cámara de Comercio, gestionando a mediano plazo más personal técnico", expresó Isabel de Anguizola, presidenta de la Cámara de Comercio de la provincia, a TVN Noticias.

Anguizola además exhortó al ciudadano davideño a "cooperar" con las labores y tener conciencia de las incomodidades que traerá el proyecto. "Es una obra que necesita la ciudad".

Con información de Demetrio Ábrego.