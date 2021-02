Nicaragüenses varados en Paso Canoas esperan poder salir de Panamá el próximo martes 9

Por Demetrio Ábrego (Corresponsal)



La mayoría de ciudadanos nicaragüenses, varados en el área de Paso Canoas, aceptaron esperar hasta este próximo martes 9 de febrero para seguir el viaje a su país.

La determinación de los “ nicas” se dio, luego que las Cancillería de Costa Rica, Nicaragua y Panamá decidieron reiterarles que deben cumplir con los protocolos previamente establecidos entre países, para permitir el paso de la caravana humanitaria desde Panamá hasta Nicaragua.

Según las autoridades de migración de Panamá para poder ser parte del convenio los ciudadanos nicaragüenses deben primero inscribirse en el consulado de su país en Panamá.

Con en el listado, una vez son verificados en Nicaragua y tras cumplir con las medidas de bioseguridad que establecen las repúblicas de Nicaragua, Panamá y Costa Rica, puedan seguir su viaje de forma ordenada.

Aseguraron que una vez Nicaragua establezca o determine el listado de las personas que pueden ingresar a su país, se procede con el traslado vía terrestre que, se hace en coordinación con las autoridades de Costa Rica.

Si los requisitos no se cumplen, no están en los listados, no tiene las pruebas de COVID-19 negativas, así como sus documentos al día, no podrán ser parte de la caravana humanitaria de regreso a su país.