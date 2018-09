Los usuarios se quejan de que los médicos no cumplen con sus horarios, no tienen especialistas, no hay medicamentos, no cuentan con cuarto de urgencias ni ambulancia, quedando ellos desprotegidos.

Aseguran que deben esperar días y hasta semanas para obtener las citas y ser atendidos, algo que les parece inconcebible, porque una urgencia o la gravedad de un paciente, no puede tener larga espera de días y semanas.

Dijeron que ellos esperan que la Caja de Seguro Social (CSS) les dé una repuesta rápida y efectiva de sus quejas, de lo contrario se van a trasladar a la vía Panamericana a protestar.

Con información de Demetrio Ábrego