Padres de familia y docentes de Escuela Naciones Unidas vuelven a protestar

Relacionados Padres de familia en La Chorrera realizan cadena humana exigiendo más seguridad

Desde muy temprano con pancartas en mano y vestidos de blanco, salieron a manifestarse a orillas de la calle de este plantel y caminaron hacia la calle principal.

Los participantes en esta protesta se mostraban afligidos por la pérdida reciente de un niño muy querido en esta escuela, a raíz de un accidente donde se vio involucrado un camión cementero cuando el niño se dirigía a la escuela.

Debido a esto, ellos están interesados en que no se sigan dando accidentes en las calles de La Chorrera, por los conductores que no toman las medidas de precaución necesarias y no disminuyen la velocidad cuando pasan por estas áreas cercanas a las zonas escolares.

Ellos reiteran el llamado y manifiestan que continuarán con estas protestas, para que se atienda el tema y coloquen a un policía en el lugar.

También están exigiendo que se prohíba completamente el paso de camiones frente a esta escuela de Naciones Unidas.

Con información de Gabriel Santamaría.