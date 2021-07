Cuarentena en Panamá Panamá Oeste y Veraguas con nuevas medidas de restricción a partir de este fin de semana

Nuevas restricciones de movilidad se estarán aplicando a partir de este domingo debido al aumento de casos de la Covid, en varias áreas del país.

El anuncio efectuado este jueves por las autoridades de salud, indican toque de queda para la provincia de Panamá Oeste de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. con cuarentena total el domingo para los distritos de San Carlos y La Chorrera.

La misma medida se estipula para la provincia de Veraguas que tendrá restricción de movilidad con toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. con excepción de los distritos de Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Río de Jesús, y San Francisco, que continuarán con el toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Con información de Kayra Saldaña