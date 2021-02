Personas acuden al Mercado de Mariscos a realizar compras por cuaresma

Como ya es tradición al llegar la época de la cuaresma, aunque empañada con la presencia de la COVID-19, las personas se han acercado al Mercado de Mariscos en busca de diversos productos del mar.

Ricardo Améstica, Gerente de estas instalaciones, indicó que para evitar aglomeraciones han realizado horarios especiales para que las personas puedan acudir en busca de estos alimentos.

Sostuvo que el área de minoristas, tendrá operación de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., el área de mayoristas de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que los restaurantes estarán prestando la atención de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes.

Con información de Emilio Batista