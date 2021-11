Práctica de 'remo' ayuda a la reactivación económica de Veracruz

Los visitantes que acudieron este 10 de noviembre a playa Veracruz no solo lo hicieron para bañarse o tomar el sol, sino también para hacer deportes acuáticos como el remo, que tiene mucha aceptación entre los panameños.

Cristofer Hers, quien se dedica al alquiler de botes, dijo que aún no todo el sector se ha reactivado, asegurando que algunos restaurantes no sobrevivieron a la pandemia. No obstante, hubo quienes se reinventaron.

Aseguró que esta playa se presta mucho para practicar remo, por lo que muchas personas acuden los sábados y domingos a entrenar, reactivando así el movimiento comercial en el área.

Esta actividad, según dice, ha sido muy importante en la reactivación económica del sector.

Con información de Jenni Caballero