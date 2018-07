Ordenan detención provisional a presunto implicado en feminicidio en Boquete

Las autoridades le formularon cargos por feminicidio, robo agravado y violación carnal al presunto implicado en el hecho.

Los familiares de Castrellón solicitaron protección, ya que se presume varias personas estén implicadas en este caso y puedan tomar represalias.

"Queremos que se haga justicia. A una mujer no se le hace lo que se le hizo a ella. No hay palabras para decir lo que mi hermana sufrió. Que por favor no se vuelva a repetir", dijo la hermana de Castrellón a los medios de comunicación a su salida de la audiencia.

La Fiscalía ha reiterado que mantiene las diligencias judiciales.

Juez de Garantías de Chiriquí, Rita Williams, ordenó detención provisional de joven de 20 años de edad, por su vinculación al homicidio, violación y robo agravado, en perjuicio de Nury Castrellón, hecho ocurrido el 1 de julio, en Boquete.

A solicitud de la defensa pública, la jueza de garantías decretó un receso hasta este jueves para la audiencia de control contra el ciudadano de 20 años.

Durante el inicio del acto en la noche de este miércoles, la jueza accedió a la petición de los defensores públicos, Oswaldo Laura e Iris Espinoza, quienes solicitaron la reprogramación para poder conversar con su representado debido a que no pudieron hacerlo.

A su consideración por el delito grave, se requiere de una extensa entrevista, además invocaron el artículo 8 de los Derechos Universales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) capturaron ayer, miércoles 4 de julio al presunto responsable de la muerte de la mujer.

El hecho se registró el pasado domingo 1 de julio, en el distrito de Boquete, cuando se encontró el cuerpo de Castrellón, de 50 años, cerca de un puente colgante.

“Estamos preparados para esta audiencia, donde vamos a demostrar que hay suficientes elementos para abrirles un proceso. No descartamos podamos llamar al proceso a más personas”, comentó Humberto Rodríguez Batista, fiscal de feminicidios en Chiriquí, a TVN Noticias.