La medida es para mostrar rechazo a su traslado a las nuevas instalaciones ubicadas en Los Llanos del Icaco en el corregimiento de Chiriquí.

Los detenidos aseguran que las nuevas instalaciones no cuentan con las facilidades de agua potable, no se han regulado las condiciones de comunicación por tierra y por teléfono, además de que las plagas del área no han sido controladas.

Claudia Alvarado, abogada de los detenidos en huelga de hambre, dijo que han presentado un pliego de peticiones que está en negociación con directivos del Sistema Penitenciario.

Exigen suspender el traslado hasta lograr un acuerdo.

Resaltó que la huelga de 48 horas vence el viernes, pero este sábado, si no hay respuesta, los familiares de los detenidos realizaran cierres de calles.

El director general del sistema penitenciario, Jaime Medina, calificó de innecesaria la huelga de hambre de los detenidos, asegurando que muchas de las quejas ya han sido superadas y que las condiciones de la nueva cárcel son las mejores.

El funcionario dijo que el traslado a las nuevas instalaciones se va a realizar tal y como lo programado este lunes desde temprano en la mañana, en bloques de 120 internos por día hasta completar la totalidad del penal a mudar.