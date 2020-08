El pueblo de Ocú despide al folclorista y presentador panameño Kendal Royo

Royo, quien se mantenía en cuidados intensivos del Complejo Arnulfo Arias Madrid, perdió su batalla contra la COVID-19, la noche del martes 4 de agosto.

A las afueras de la parroquia aguardaban algunos conocidos del desaparecido presentador como Domingo Hernández de Los Bajos de Ocú, quien describió a Kendal como una excelente persona y exponente del Folclore y entre salomas despidió a su recordado amigo.

"Veía por las redes, al momento de anunciarse la noticia, como las personas escribían llora el folclore.. ojalá hubiese sido el folclore por estos días. Ha perdido el folclore a Kendal, pero lloran la medicina y otras profesiones", dijo en medio de la homilía, Jonathan Mendoza, párroco de Ocú.

Mendoza afirmó que el legado de Royo no morirá, y es sabido que será recordado por el gran amor al folclore, a su tierra. "A veces hemos preferido no ver noticias, desconectarnos de la realidad que es traumática para todos. Es una situación muy difícil para todos, quisiéramos despertar de esta pesadilla y decir hasta aquí, porque sentimos que a veces no vemos luces, porque hasta nos descompensamos ante esta situación que pareciera no tener un final pronto. Lo primero no es tirarse al abandono. Si de algo nos debiera servir todo esto es para buscar a Dios", agregó Mendoza en su sermón.

La misa culminó al son de la pieza folclórica titulada "Manito Juan" del exponente panameño Dagoberto "Yin" Carrizo, mejor conocido como "El Cantor de la Patria".

Royo laboró como técnico de ortopedia en la policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) en Arraiján.Además, fue presentador de los programas, “ Hecho en Panamá” y “ De Aquí pa Allá”.

Muchos son los recuerdos de su trabajo mientras estuvo en “Hecho en Panamá”, el programanúmero uno del folclor en la televisión panameña.

TVN Media se suma al dolor de sus familiares lamentando el fallecimiento de este gran folclorista.