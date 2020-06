Realizan investigación por altercado entre policía y vendedor de pescados en Colón

Elías Castillo, quien denunció la agresión del uniformado, admitió no contar con los documentos requeridos que le solicitan las unidades policiales, para realizar la venta de estos productos, pero según este, toda la vida se ha dedicado a ello.

“Me empezó a golpear, me echaron gas, yo no estaba haciendo ningún vandalismo, solo me dedicaba a vender mi pescado”, dijo Castillo.

Por su parte, Waldemar Herrera, subcomisionado jefe de la Zona Policial de Colón, manifestó que fueron al lugar en atención a una llamada ciudadana y que la persona en medio del forcejeo se negaba a subir a vehículo policial.

“Estamos exponiendo este caso ante las autoridades competentes, ante el Juez de Paz y a su vez, realizando una investigación interna para determinar el grado de responsabilidad de la unidad en este caso y si cometió algún tipo de arbitrariedad”, agregó Herrera.

Se está a la espera de los informes de medicatura forense para conocer si cabe o no una demanda por parte de grupos de derechos humanos, que radican en la provincia de Colón.

Con información de Rolando Espinoza