Residentes de Arraiján entregan pliego de cargos al director del Idaan

Las comunidades afectadas por el suministro de agua potable en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, fueron quienes encabezaron la visita en las oficinas del Idaan ubicadas en Vía Brasil.

Los residentes denuncian la sectorización del suministro de agua potable, la falta de mantenimiento, presentaron acciones legales al director del Idaan, Juan Antonio Ducret.

Entre los puntos del pliego de cargos, está que se necesita un informe de empresas contratadas para la distribución del agua a través de cisternas y un plan de acción con fechas ya establecidas para darle respuesta a la comunidad.

Los representantes de estas comunidades, entre ellos Mira Espinoza, destacan que ya el agua, no da abasto para las diferentes comunidades que están y las que se están creando, a veces pasan meses sin agua.

Por su parte, Mira Espinoza, también del Movimiento Ciudadano Pro Agua de Arraiján, señaló: "Nosotros queremos respuestas pero para ya, con fecha de cumpleaños, no queremos promesas ni tanto papel escrito, nosotros queremos hechos y realidades en esta comunidad porque no es posible que los recibos llegan y el agua no llega".

Para el próximo 28 de mayo se tiene programada una visita a las comunidades y conocer sus necesidades, esto coordinado con los directores regionales del Idaan.

Con información de Meredith Serracín.