Los moradores señalaron que no se realizó la consulta suficiente sobre la obra vial de ampliación a cuatro carriles de la carretera que pasa frente a sus viviendas.

El proyecto es desde el sector de San Cristóbal, en La Feria, hasta el puente de Los Ladrillos, en dirección a Querévalos.

Según ellos, unas 105 familias saldrían perjudicadas.

"Han hecho esto ilícitamente, porque no han consultado con ningún morador", comentó la residente Alba Bartlett a TVN Noticias.

"No nos oponemos al desarrollo de la comunidad, no nos oponemos al desarrollo vial, pero no tomaron en cuenta las afectaciones de los moradores, muchos ancianos y niños", expresó otro morador de la comunidad, Rodrigo Cruz, a este medio.

EL MOP anunció una conferencia de prensa para este martes 5 de febrero para explicar a los medios y la población los alcances del proyecto vial.

Con información de Demetrio Ábrego.