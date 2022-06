El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, revocó por decisión unánime las medidas cautelares interpuestas a un doctor imputado por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

El Tribunal Superior de Apelaciones, integrado por los magistrados Luis Fernando Tapia, José Israel Correa y Jorge Luis De La Torre, aplicaron la medida cautelar de detención provisional en contra de este doctor, luego de escuchar a las partes intervinientes en donde valoraron la vinculación de este con los hechos que apuntan a una organización con fines delictivos.

Durante la audiencia, señalaron que los nuevos hechos presentados por la defensa técnica particular no eran relevantes al mismo tiempo que no posen la validez suficiente para que ratificaran las medidas cautelares previamente otorgadas y, por lo tanto, fueron revocadas.

Las investigaciones por este hecho comenzaron cuando las autoridades panameñas recibieron u informe por parte del FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos), en donde se indicaba que en la provincia de Chiriquí se estaba registrando un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Este hecho se dio a partir del mes de mayo de 2021, cuando se procede con la compra de una finca ubicada en el sector de San Lorenzo. Por esta causa se encuentran con medida cautelar de detención provisional, cinco personas, entre ellas una mujer quien mantiene impedimento de salida del país, y otra persona que se mantiene con reportes periódicos.

Anteriormente, este ciudadano mantenía las medidas cautelares personales de utilización de brazalete, reporte periódico los lunes y viernes de cada semana y la prohibición de salir de Chiriquí, las cuales habían sido otorgadas por un juez de garantías.