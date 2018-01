Sujetos desconocidos utilizaron el nombre y una foto de una joven para amenazar a un hombre al que habían robado.

Los familiares de Escarlet Rodríguez solicitaron este miércoles a las autoridades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del MP llegar hasta las últimas consecuencias.

Se trata de una nueva modalidad que utilizan algunos delincuentes para amedrentar, valiéndose para ello de los nombres y las fotos sacadas de las redes sociales.

Evangelista Machado, madre de la joven perjudicada, dijo que la foto de su hija fue sacada de Facebook por los malhechores, para luego proceder a llamar a un ciudadano al que habían robado, para amenazarlo de muerte a él y a su familia.

Con esta información, la DIJ y el Ministerio Público llegó a la casa de su hija para informarle que estaba bajo investigación, por supuestamente estar haciendo llamadas amenazadoras contra el hombre.

Aparentemente en noviembre este ciudadano fue objeto de un robo a mano armada. Los sujetos le llamaron en diciembre para amenazarlo, utilizando el nombre y una foto de la joven.

“No conozco al señor que me interpuso la denuncia. Tampoco sé de llamadas o de invitaciones a lugares para asaltar, sólo sé que no hemos hecho estos delitos y que me han suplantado el nombre y mi foto para este ilícito”, dijo Escarlet Rodríguez.

“Sólo queremos alertar a otras personas que los delincuentes están utilizando muchas modalidades para atacar, robar y estafar a las personas”, dijo Rodríguez.

Con información de Demetrio Ábrego.