Relacionados Unas 412 personas fueron retenidas por incumplir toque de queda en cuarentena

Las personas han sido retenidas en varios puestos de control de la provincia y sancionadas por jueces de paz.

Rosa Ortiz, una de las retenidas dijo que no portaba el salvoconducto en el momento en que fue verificada, porque en el hotel donde labora se lo debían entregar hoy. “Llamé a mi jefe, me dijo que iba a llegar y no lo ha hecho todavía, es decir que no salí a la calle por querer, sino porque tengo que trabajar”, expresó.

Víctor García, de Operaciones del Tránsito en la provincia, dijo que hay varias personas que han sido retenidas por incumplir con el horario de circulación, para la compra de comida y medicamentos.

El incumplimiento repercute por primera vez, en una sanción de $50, por segunda vez una multa de $100, y si vuelve a reincidir las multas pueden alcanzar hasta los $500.

Con información de Demetrio Ábrego