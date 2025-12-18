Declaran culpable a exmisionero de iglesia evangélica por delitos sexuales contra una niña en Bocas del Toro

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, los hechos ocurrieron en 2003, cuando el condenado realizó actos de carácter sexual contra la víctima dentro de los predios de una iglesia evangélica, ubicada en el corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, donde habría cometido tocamientos indebidos.

Changuinola, Bocas del Toro/Un hombre de 54 años, quien se desempeñaba como misionero de una iglesia evangélica, fue declarado culpable de forma unánime por un Tribunal de Juicio, tras ser hallado responsable del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de actos libidinosos, en perjuicio de una menor de cinco años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, los hechos ocurrieron en 2003, cuando el condenado realizó actos de carácter sexual contra la víctima dentro de los predios de una iglesia evangélica, ubicada en el corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, donde habría cometido tocamientos indebidos.

La investigación se abrió en 2022, luego de que la víctima denunciara formalmente lo sucedido ante las autoridades. Durante el juicio celebrado en días recientes, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, las cuales acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

Ante la gravedad del delito, la Fiscalía solicitó la aplicación de la pena máxima contemplada en la ley. El Tribunal anunció que la audiencia de lectura de sentencia se realizará el 2 de enero de 2026.

Dentro de este caso, en febrero de 2024, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro había informado que un Tribunal de Apelaciones confirmó la detención provisional del hombre. El 23 de febrero de 2024, la fiscal Anayelis Del Cid presentó los debidos elementos durante una audiencia de garantías, los cuales vinculaban a este hombre con la conducta penal, lo que permitió la formulación de cargos y la orden de detención provisional, decisión que fue apelada posteriormente por la defensa.

Sin embargo, dicha acción no prosperó dado que, en segunda instancia, ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones, la fiscal Arlyn Concepción sustentó la existencia de riesgos procesales, por lo que solicitó mantener la medida cautelar. De forma unánime, el Tribunal resolvió mantener al misionero bajo detención en un centro penitenciario mientras se desarrollaba la investigación.