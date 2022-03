Dos fallecidos y 19 heridos en accidentes de tránsito en Veraguas

Dos personas fallecidas y 19 heridas han dejado 25 accidentes de tránsito registrados durante los días del carnaval en la provincia de Veraguas, donde también se han colocado 16 infracciones.

El mayor de la Policía Nacional, Rafael Carrasco, dijo que la mayoría de estos accidentes se deben a distracciones en el manejo, además, en los lugares distantes las personas no acatan las señalizaciones dentro de la vía.

Los operativos de seguridad vial se mantienen en toda la provincia, por lo que las autoridades piden a las personas no abusar de la velocidad, no consumir bebidas alcohólicas cuando maneja, y no manipular el celular.

Además, recuerda mantener el aforo dentro de los vehículos, ya que, el incumplirse podría acarrear multas.

Con información de Ney Castillo