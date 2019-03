La falta de agua potable también provoca protestas en Chiriquí

El motivo del cierre es porque están molestos por la falta de agua en sus casas, desde hace más de mes y medio.

Los residentes pusieron troncos y piedras sobre la carretera, para impedir el tránsito del transporte público y particular.

Con la medida, que afectó a una gran cantidad de conductores, buscan presionar a las autoridades del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y del Municipio de Bugaba, para que les den una respuesta por el mal servicio del suministro de agua.

Dijeron que la falta de agua ya está causando problemas intestinales a muchos de sus niños, además de afectar el desarrollo normal de las clases en la escuela de Celmira, con una matrícula superior a los 200 estudiantes.

Según los moradores, desde hace meses esperan que se les de una respuesta.

" No queremos bajar a la Panamericana, pero si no nos solucionan no nos quedará otra alternativa”, amenazaron.

El alcalde de Bugaba, Carlos Araúz, se solidarizó con los moradores, afirmando que se gestiona con el Idaan, para que dos veces por semana estas comunidades sean abastecidas de agua con autos cisternas.