Un hombre negó haber macheteado a un perro en Chiriquí

José Montenegro, que fue denunciado por la dueña del perro por supuesto maltrato animal, dijo que no tiene nada que ver con esas heridas que tiene el animal.

"El perro le brincó a mi hijo a morderlo, mi hijo se cayó, si mi esposa no lo hala, el perro lo muerde. Me di cuenta en la tarde, que llegue a mi casa, en ningún momento he macheteado a ese perro", señaló Montenegro.

Indicaron que se trata de un animal peligroso que debe estar amarrado y solicitaron la colaboración de las autoridades.

La dueña del perro presentó una denuncia, manifestando que el joven había entrado a su propiedad para agredir con un machete a su perro.

Con información de Demetrio Ábrego.