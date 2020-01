Rubén Santamaría Álvarez, de la Federación de Jubilados de Chiriquí, aseguró que esta fecha no se debe olvidar, que debe ser ejemplo vivo de nacionalismo y de no perder la memoria histórica, para no repetirlos.

Este grupo de organizaciones, tras efectuar la marcha por las calles de David, procedieron a quemar en una de las calles cercana al parque Miguel de Cervantes, una bandera norteamericana, para manifestarse ante la supuesta manipulación e injerencia de este país en los asuntos de los países pequeños del mundo, como Panamá.

“Le estamos diciendo al país y a los gobernantes, que estamos vigilantes para que ese legado de los mártires, de patriotismo y civismo y de honor a la patria, se siga cosechando”, expresó Dalia Morales, de la Asociación de Profesores de Panamá.