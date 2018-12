Una mujer tiene más de un mes desaparecida, su familia está desesperada

La hija de la dama, Rosaura Pérez, explicó que este hecho se registró en el sector de Aguadulce y hasta la fecha no han tenido noticias de su paradero.

"No sabemos cómo estará, no sabemos si está aún con nosotros. En este momento solo nos queda pedir información a la comunidad y al país para encontrarla lo más pronto posible. Las autoridades con sus esfuerzos no han podido dar con ella", expresó a TVN Noticias.

De acuerdo con Pérez, hay una persona sospechosa que no ha querido aportar información en la investigación. "Démosle a la justicia una ayuda y a nosotros, un consuelo para encontrarla", dijo la joven.

Este caso está siendo llevado por la Fiscalía en la ciudad de Panamá.

La mujer desaparecida padece de diabetes e hipertensión, lo que más preocupa a la familia.

Con información de Evelio Valdés.