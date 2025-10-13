Ratificación de magistrados: Gisela Agurto responde las preguntas de los diputados de la Comisión de Credenciales

Los diputados miembros de la Comisión de Credenciales iniciaron el proceso de ratificación con preguntas a los magistrados designados Gisela Agurto y Carlos Villalobos.

Ciudad de Panamá/Los magistrados designados por el presidente José Raúl Mulino, Gisela Agurto y Carlos Villalobos, comparecen hoy lunes 13 de octubre ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, como parte del proceso de ratificación para integrar la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Credenciales es la encargada de recomendar al Pleno de la Asamblea las ratificaciones o rechazar las designaciones del Órgano Ejecutivo.

La sesión de Credenciales inició sobre las 2:00 p.m. en su apertura se indicó que recibieron 32 observaciones ciudadanas, la mayoría enviadas por correo electrónico, cinco a favor y una en contra para Villalobos y 26 favorables para Agurto.

Gisela Agurto fue designada para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en sustitución del magistrado Cecilio Cedalise, mientras que Carlos Villalobos ocupará la Sala Primera de lo Civil, reemplazando a la magistrada Ángela Russo.

El diputado Ernesto Cedeño, miembro de la comisión, reconoció que, si bien el procedimiento abreviado está dentro de las facultades del Órgano Legislativo, hubiera preferido una participación ciudadana más amplia.

“Lo cierto es que sí se les permitió que todos opinaran, todos los que quisieran opinar, y esta es la evaluación”, señaló Cedeño.

Gisela Agurto fue la primera en responder las preguntas de los diputados de la Comisión de Credenciales en el proceso de ratificación.

¿Quién es Gisela del Carmen Agurto?

Agurto es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, Louisiana.

Además, ha ocupado diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

¿Quién es Carlos Ernesto Villalobos?

Actualmente, Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros.

Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford. Mientras que de la Asociación Bancaria de Panamá, obtuvo un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. Asimismo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.

