Gabrielle Britton, miembro de la Junta Directiva de Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), coincide con quienes opinan que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de esterilización femenina es discriminatorio y contradictorio, al decir que son iguales que los hombres, pero no se no se puede tratar con igualdad de condiciones que un hombre.

Destacó que esta norma le da la facultad a las mujeres que tienen recursos de esterilizarse cuando quieran, pero las que no los tienen no. “Entonces no tenemos autonomía para tomar decisiones sobre salud sexual y reproductiva, además, esto empeora la situación para las personas que viven en pobreza”.

Britton consideró que esta norma está desfasada, ya que según estudios científicos, la salud de la mujer no solo está determinada por la biología, sino por su contexto social y las mujeres son las que más sufren los efectos de la pobreza.

“Esta ley perpetúa el ciclo de la pobreza. Panamá tiene que ponerse a tono con los estándares internacionales, nos estamos quedando atrás en la adaptación de legislación para avanzar en el reconocimiento de los derechos de la mujer”, resaltó.

Destacó que la capacidad que tiene la mujer de clase media de decidir cuándo quiere tener hijos, tenerlos o no, está ligado a su desarrollo personal, profesional y económico. Pero qué pasa con las mujeres que no pueden decidir tenerlos o no, o cuándo tenerlos.

“La idealización del concepto de que todas mujeres tienen que ser madres está desfasada, cuando la norma ha sido que mientras más profesionales o más control tienes sobre la vida reproductiva menos hijos tienes, porque los hijos son un proyecto de vida”, afirmó.

Britton finalizó diciendo que lo básico en esta discusión es que la mujer no tiene derecho a decir que no quiere tener hijos, entonces no tiene control sobre su cuerpo. “Ya a los 18 años somos adultas, entonces porque arbitrariamente tenemos que tener 23 años y dos hijos para esterilizarnos, eso en un país moderno no tiene sentido, Panamá se está quedando atrás en materia de derechos de la mujer”, sostuvo.