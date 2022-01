Así lo ha confirmado la directora nacional de Salud, Melva Cruz, quien reiteró el llamado a las personas para que se vacunen, y cumplan con las medidas de bioseguridad debido a que quienes están muriendo siguen siendo los adultos mayores con comorbilidades.

Y es que pese al desacelerado aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron, algunas personas siguen participando de eventos que conllevan aglomeración de personas, desenfreno e incumplimiento de las medidas para evitar el contagio de la enfermedad.

Melva Cruz, directora nacional de Salud, aseguró que se han podido percatar que muchas veces, quienes realizan eventos masivos no gestionan los permisos correspondientes, recordando que cuando es al 100 % de aforo se debe garantizar que quienes ingresan están vacunados, que haya dispensadores de gel alcoholado, el uso de mascarilla y distanciamiento físico.

Resaltó que el Ministerio de Salud ha logrado el retorno a la normalidad, aunque la ómicron es más contagiosa, sin embargo, es necesario que la población y los comerciantes pongan de su parte para que esto continúe, manifestó que lo visto el domingo en un balneario de Panamá Este no pueden ocurrir.

“La instrucción del señor ministro es que el que no cumple con las regulaciones y las medidas de bioseguridad es sancionar pertinente de acuerdo a la falta, todos nuestros directores generales están instruidos en esa dirección”, enfatizó.

Contacto estrecho

La doctora Cruz explicó que el contacto estrecho es cuando sucede de persona a persona en un espacio cerrado con un paciente covid confirmado, a menos de dos metros, por más de 15 minutos y sin mascarilla.

Sostuvo que, al tener este contacto, la persona debe aplicarse la prueba de antígeno, si sale negativo debe hacer una cuarentena por cinco días y repetir la prueba, no obstante, si la prueba vuelve a salir negativo, pero tiene síntomas entonces se recomienda la prueba de PCR.

“La cuarentena es para los negativos, cuando hablamos de una persona positiva al covid entonces es aislamiento que es de 10 días, este periodo se empieza a contar desde que el primer día que aparecieron los síntomas. Las personas sin síntomas, entonces se cuenta desde el día que se tomó la muestra”, detalló Cruz.

Señaló que, aunque esta variante es más contagiosa, no se está reflejando en la admisión de hospitalizado, no obstante, al aumentar los casos aumentan las hospitalizaciones y posibilidades de muerte, destacando que quienes siguen muriendo son los adultos mayores con comorbilidades.

“Si no le tienen miedo al virus no lo haga por usted, hágalo por su familiar, cumplamos con las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas es muy importante no es posible que llevemos el virus a la casa y nuestros familiares más susceptibles sean los que llegan a los hospitales y están muriendo”, expresó.

También pidió a las personas vacunarse, recordando que para la segunda ola la situación fue muy diferente, las salas de cuidados intensivos estaban sin capacidad, había filas de ambulancias con pacientes esperando ingresar a los hospitales, y la gran diferencia con esta cuarta ola ha sido la vacunación.

Según Cruz, casi el 90 % de los que llegan a la Unicidad de Cuidados Intensivos y que mueren no cuentan con el esquema de vacunación completo.