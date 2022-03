Reconocen a dos nuevos afectados por envenenamiento masivo con dietilenglicol

De un total de 112 reevaluados, dos personas fueron reconocidas como afectadas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol y se les reconoció el derecho a recibir la pensión vitalicia especial.

De acuerdo con el informe del expediente remitido por la Comisión Evaluadora de análisis y estudios de casos de dietilenglicol, 110 personas no fueron reconocidas como afectadas en su salud por los medicamentos contaminados, se encuentran registradas en una lista como personas que reciben pensión vitalicia especial.

Otros 160 expedientes, fueron gestionados con los equipos de asesoría legal de las regiones de Salud en todo el país, los cuales procedieron a notificar a las personas según la información que constaba en el expediente de su lugar de residencia.

De estos 73 presentaron recurso de reconsideración y cincuenta (50) reevaluaciones que no se concluyeron, por lo cual se solicitó información, a la Caja de Seguro Social (CSS).

Cabe recordar que se han sometido a revisión por parte de la Comisión Evaluadora 322 expedientes remitidos por el Ministerio Público a la Secretaria General del Ministerio de Salud (Minsa)

Comisión Evaluadora mantiene proceso de actualización

Durante el año 2021 y lo que transcurre del 2022 se continuó con el trámite de actualización, registrando lo siguiente, ciento nueve (109) personas fueron notificadas de sus resoluciones y de estas noventa y ocho (98) presentaron recurso de reconsideración, los cuales fueron resueltos y actualmente han agotado la vía gubernativa, once (11) no sustentaron el recurso de reconsideración, por lo que fueron declarado desiertos los recursos, cincuenta y un (51) resoluciones están pendientes de notificación, ya que no se cuenta con información para contactar a estas personas.

De las 50 reevaluaciones, cuarenta y uno (41) expedientes fueron reevaluados, de siete (7) se recibió información de la CSS y están pendientes de reevaluación, dos (2) están a la espera de completar la información que debe ser remitida por la institución (DVMS-N 1101-21-DEG-341-21 de 25 de noviembre de 2021); en septiembre de 2021, se remitieron ocho (8) expedientes, siete (7) para reevaluación y uno (1) para evaluación.

De 35 solicitudes remitidas por la CSS para el reconocimiento del beneficiario por fallecimiento del titular del derecho y por el cumplimiento de la mayoría de edad del titular, diez (10) solicitudes fueron negadas por el no cumplimiento de los requisitos, a seis (6) se les reconoce el derecho por el fallecimiento del titular o el cumplimiento de la mayoría de edad.

Gobierno Nacional mantiene puentes de diálogo

Aún se está a la espera de un total de setecientos cuatro (704) expedientes administrativos que contienen la información clínica de personas que presentaron solicitudes de reconocimiento de pensión vitalicia especial, los cuales deben ser remitidos por la Caja de Seguro Social.

Desde julio de 2019 el Gobierno Nacional ha mostrado su interés en hacer justicia a los afectados con el Dietilenglicol y siempre ha mantenido los canales de diálogo y atención, por ello se retomaron las evaluaciones de los casos para dar respuesta y emitir certificaciones de acuerdo a los protocolos establecidos.