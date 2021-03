'Algo grave está ocurriendo en la cadena de mando', asegura exmagistrado sobre renuncia de Ulloa

Eduardo Ulloa no habría recibido el respaldo necesario en su gestión como procurador general de la Nación, lo que pudo generar su renuncia. Por lo menos así lo considera el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola.

Dijo que esta renuncia se dio en medio del escándalo de los albergues y de que estaba próximo a expedirse la vista fiscal del caso Odebrecht.

“Todo pareciera indicar que no ha habido respaldo para la gestión de Ulloa. Cuando una persona de esa manera, cómo sucedieron los hechos sale del puesto, está indicando que algo grave está ocurriendo en la cadena de mando”, aseveró.

Agregó que la investigación de los albergues no le corresponde al procurador, sino al fiscal de Familia que tiene esa función y aquí no se ha dicho quién es ese fiscal o si son varios fiscales. "Pareciera que está pasando agachado. No se ha mencionado en ningún momento cuál es el fiscal encargado de estas investigaciones".

Molino Mola indicó que a falta de información vienen los rumores, porque no hay certeza de lo que se dice y eso genera confusión.

Javier Caraballo debe asumir el puesto de Ulloa este lunes, mientras se elija a un nuevo procurador general de la Nación.

Sobre Caraballo, dijo que debe actuar como un titular en firme, llamar a los fiscales y plantearles la situación. "Explicarles que hay que hacer una conferencia de prensa inmediata para dar a conocer a todas las personas la situación de los casos de alto perfil, porque Ulloa se fue sin dar una explicación".

El exmagistrado Molino Mola considera que Ulloa debió rendir cuentas porque para la mayoría de las personas su actuación no fue destacada.

"Los que le hicieron salir del cargo son tan poderosos que sencillamente cuándo esto se descubra, aquí va a haber una hecatombe política", sentenció.