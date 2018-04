El requisito legal que dejó que Ignacio Fábrega saliera de prisión, y 'Pelenchín' no

Fábrega presentó el informe con el visto bueno de la Junta Técnica del Sistema Penitenciario. Mientras que "Pelenchín" no aportó ese documento, por eso le negaron la solicitud de trabajo comunitario.

“Celestino Caballero merece una segunda oportunidad. Lo que hizo es grave, pero todo hombre es rescatable”, opinó el abogado Roberto Troncoso.

“Pelenchín” y Fábrega, fueron condenados cada uno a 5 años de prisión. El exboxeador por tráfico de drogas, mientras que el exfuncionario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por corrupción.

Debido a que la condena no supera los 5 años, ambos pueden ser beneficiados con trabajo comunitario. Sin embargo, desde que fue arrestado con droga en 2016, “Pelenchín” está en las celdas preventivas de la policía y no en una cárcel del Sistema Penitenciario, y por eso no ha sido evaluado por la Junta Técnica.

“Me llama la atención que en el caso del boxeador, haya permanecido tantos años en una institución que no es penitenciaria. Esto afecta su propio derecho, al momento que ha pedido un cambio de medida cautelar, resulta que no le va corresponder por esta situación”, apuntó el abogado Rubén Castillo.

Fábrega, que estuvo tres años en la cárcel, pagará el resto de su pena trabajando en la Junta Comunal de Calidonia. “Pelenchín”, preso desde 2016, debe esperar el informe del Sistema Penitenciario para hacer nuevamente la solicitud en una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).