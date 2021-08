El retorno a las escuelas sigue generando reacciones entre los actores que conforman la comunidad educativa, quienes se manifiestan en contra y a favor de la decisión anunciada por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos la semana pasada, sobre el regreso de los docentes a todas las escuelas a nivel nacional.

Por una parte, está Kevin Barbato, representante nacional de los estudiantes, quien resalta la importancia de volver a la semipresencialidad para reforzar el conocimiento y aprendizaje porque, en su opinión, en las clases virtuales no se aprende lo necesario. Manifiesta que la decisión del retorno es del padre de familia y el Ministerio de Educación (Meduca) debe garantizar que el padre de familia se sienta seguro.

“Necesitamos un retorno de, aunque sea dos meses para reforzamiento académico para pasar a la vida universitaria. Necesitamos usar nuestros laboratorios informáticos, de física, biología y química; estamos pasando a la vida universitaria con lagunas”, destacó.

Según Barbato, lo conversado entre líderes estudiantiles y graduandos el retorno no es una opción, debe ser una realidad. Es necesario regresar a los centros educativos y no nos podemos quedar atrás.

Manifestó que en las comarcas los estudiantes tienen que caminar hasta una hora para poder llegar a las escuelas donde hay internet y así poder recibir sus clases, mientras que los de la ciudad cuentan con mejores facilidades.

La propuesta es que retornen, aunque sea los estudiantes graduandos para poder reforzar sus conocimientos, aunque debe ser voluntario. Ponderó que los alumnos de esa edad ya son conscientes de seguir las medidas de bioseguridad y están vacunados.

Mientras que, Katty Meza, representante de la Fundación Espacios Abiertos, fue enfática en decir que ya es hora de que los niños y jóvenes vuelvan a las escuelas, porque los padres de familia ya se sienten más seguros, debido a que hoy día la mayoría de los jóvenes están vacunados.

Coincidió con Barbato en decir que, con las clases virtuales no se está aprendiendo lo necesario, diferenciando entre los estudiantes de escuelas particulares que cuentan con plataformas digitales y los del sector público que no cuentan con las mismas.

Comentó que, dentro de la fundación, donde cuentan con un espacio académico, los niños le dicen a la maestra que no saben qué hacer con el video y la tarea que les dejó el docente de la escuela. Mientras que, otra niña dijo que no estaba enfocada en aprender sino en enviar las tareas.

Barbato aseguró que las materías donde los estudiantes enfrentan deficiencia es matemática, biología, física y química, que son las fundamentales del bachiller en ciencias. También hizo un llamado al Meduca de adecuar los centros educativos y a los directores a gestionar el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) para mejorar el estado de los planteles.

Reconoce que el retorno no contempla un horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía, sino de al menos dos horas, además, de garantizar que los estudiantes que decidan no volver y continuar a distancia puedan también recibir sus clases. Señaló que en la mayoría de los planteles no hay conexión a internet por lo que aspira a que el sistema educativo se encamine hacia esos cambios.

Barbato también señaló que los graduandos solicitaron al Meduca que los actos de graduación sean presenciales, en estadios o espacios abiertos a nivel nacional.

Meza concluyó diciendo que los niños tienen derecho a recibir una educación completa y el Estado tiene que garantizar un plantel educativo completo para que los estudiantes se sientan seguros al retornar.