Atrasos en entrega de Ciudad de la Salud es ‘crónica de una muerte anunciada’

El punto negativo en el retraso de Ciudad de la Salud, es que es un desastre. "Nosotros anunciamos que esta obra iba a traer muchos problemas", aseveró Castañeda.

Lo que ha traído estos cuestionamientos es que la entrega de esta obra que se preveía sería para 2019, ahora, pasará para enero de 2022.

“Esto ha sido catástrofe más catástrofe. Hay problemas con el financiamiento, equipamiento y el impacto sobre la salud de la población”, exclamó Castañeda.

El secretario de Amoacss considera que no se puede replicar la imagen y forma de trabajo del complejo hospitalario de la CSS en un hospital que es de primer nivel.

“Esto ha sido la continuidad del desastre. En salud es la continuidad del Gobierno anterior”, expresó Castañeda.

El contrato para la construcción de la Ciudad de la Salud inició en 517.5 millones de dólares, pero se le han otorgado dos adendas adicionales con lo cual la obra se encuentra valorada en 854.2 millones de dólares.

“Nos engañaron con un costo que no es real, donde no se contemplaba todo lo que necesitaba y los equipos. Los proveedores se están matando unos con otros y esto no deja que avance. Hay una danza de millones que atrae y no deja que esto avance”, enfatizó.

Castañeda considera que “se está jugando con la plata de los asegurados. La corrupción no tiene Gobierno, ni etiqueta de partido, está metido en todo”.