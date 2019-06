Desde el miércoles 12 al viernes 14 de junio, los asistentes cuentan con servicios médicos de forma integral para evaluar su condición de salud y detectar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia.

Durante estos días se ofrecen:

Exámenes de laboratorio con resultados inmediatos

Evaluación médica de esos resultados

Medicamentos ante diagnósticos

Vacunación

Toma de Presión Arterial

Perfil nutricional (peso y talla IMC)

Referencias a especialistas

Entre otros servicios

Además, se proporcionan charlas educativas para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades.

En este censo pueden participar las personas tanto aseguradas como no aseguradas, de 40 años y más. Deben presentarse en ayuna con sus documentos legales de identidad personal en horario de 5:00 a.m. a 10:00 a.m.