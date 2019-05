Relacionados Director de la CSS responsabiliza a proveedores por desabastecimiento de medicamentos

Según el listado, son 78 medicamentos que están fuera de la posibilidad de ser entregados a los pacientes que los requieren, por causas “internas y externas” a la entidad.

Medicamentos de alta demanda como Ibuprofeno, Omeprazol, Ranitidina e incluso antibióticos que permiten atacar las bacterias e infecciones están a la espera de registro sanitario, orden de compra, renovación de registro, entrega del proveedor, entre otros factores para que puedan llegar a los asegurados.

“Una pelea la hacen dos. Mi trabajo es decir la verdad y cuando es culpa nuestra, yo he dicho aquí es culpa nuestra y estamos investigando hasta las últimas consecuencias. Pero si yo tengo a una persona que me dice usted me está mintiendo y yo no soy la causa, y yo tengo la evidencia que sí es la causa (…)”, cuestionó García Valarini.

El director de la CSS aseguró que publicaría este jueves la lista de los medicamentos que están desabastecidos, de forma tal, que cuando las compañías lo vean sepan quienes son los que han incumplido.

Ahora bien, si la situación continúa, el director de la CSS señaló que tendrán que publicar la lista de quienes están faltando con el compromiso de entrega de medicamentos.