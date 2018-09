Desabastecimiento de medicamentos y cirugías en CSS, prioridades de Julio García Valarini

Así detalló en una entrevista este lunes 3 de septiembre en Noticias AM, donde informó que se analizan iniciativas para agilizar los procedimientos en una mesa de trabajo con otras instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de la Presidencia y la Contraloría General de la República.

"Encontramos una institución con desabastecimiento importante de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que han provocado que muchas cirugías estén detenidas. No me puedo sentar a esperar procesos normales, hay que atenderlo", manifestó Valarini.

Nuevas quejas de pacientes cada día por la falta de medicinas, reactivos para pruebas o insumos para cirugías acaparan las redes sociales y noticiarios. A ello, se le suma que el sistema de salud está agobiado por el poder político y la burocracia excesiva, que alarga varios meses y años los procesos de adquisición de estos materiales.

El director encargado de la CSS ha establecido sus metas a corto plazo para responder a las necesidades de los asegurados, en que no se descarta se deba recurrir a la costosa externalización de cirugías, realizadas en los principales hospitales privados de la capital, y compra de medicamentos a través de la partida presidencial como medidas temporales.

"Mi prioridad inmediata es atender no solamente el tema de desabastecimiento de medicamentos, eso involucra el proceso de cirugías", aseveró el doctor este lunes.

"La ley existe y está. De pronto es que no sea mala, [sino que] le cargamos de situaciones extras que la hacen pesada, burocrática. Hemos encontrado procesos que no están en la ley. Ahí empiezan a extenderse los tiempos", añadió.

Valarini confirmó además que se presentará en el proceso de selección para el nuevo director de la CSS. "Yo veo las ventajas de que ya estoy adentro y puedo terminar el periodo pero eso no depende de mí. Los responsables de hacer la selección es la Junta Directiva", dijo.

Agregó en Noticias AM que ha pedido un reporte completo y detallado de cada renglón --insumos y medicinas--, para conocer el estado actual de cada uno. Igualmente, rechazó que hubiese tenido diferencias con el director saliente de la entidad, Alfredo Martiz.

"Yo estoy entrando hoy a una institución que tienen más de 30 y 33 mil trabajadores, entre la parte administrativa y salud, y parto con el principio que son personas que aman la institución", expresó en Noticias AM. "Sería engañarnos que la culpa de la Caja es de los gremios, de los empresarios que no pagan la cuota obrero-patronal y hay una deuda… Ese no es el propósito y la idea es entrar y resolver temas en los próximos tres meses".