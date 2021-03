Descubra las razones por las que no existe una píldora anticonceptiva para hombres

Más de seis décadas han pasado desde la "presentación oficial" de la píldora anticonceptiva. De una lista de 20 métodos anticonceptivos que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo dos de estos son para hombres: la vasectomía y el condón.

" La idea de crear un anticonceptivo masculino ha existido casi por tanto tiempo como el anticonceptivo femenino", le dijo a BBC Mundo Adam Watkins, profesor de biología reproductiva de la Universidad de Nottinghan.

El principal desafío médico que advierte Watkins, siempre ha sido que, mientras la mujer libera un óvulo por mes, el hombre produce millones de espermatozoides a diario.

Esto representa un reto puesto que incluso si el hombre pierde el 90% de su capacidad de producir espermatozoides, sigue siendo fértil, señala el experto.

Consideró que el éxito que ha tenido la píldora anticonceptiva femenina, sería una de las razones por las que no se ha desarrollado una píldora efectiva y segura para los hombres y las compañías no sienten la necesidad de invertir en una nueva opción.

Watkins agregó que “las mujeres han sido las que han asumido casi totalmente esa responsabilidad, lo que es un poco injusto".

De acuerdo con la publicación de la BBC Mundo, en la segunda mitad del siglo XX, con el avance de la pastilla anticonceptiva femenina se inició también el camino para llegar a una píldora de uso en los hombres.

Sin embargo, los estudios destinados a desarrollar una píldora masculina eficaz se han visto afectados por problemas como los efectos secundarios que causan sus componentes.

Según el especialista, en 2016 se indicó que había efectos secundarios como granos en la piel, trastornos del estado de ánimo y aumento de la libido, que los hombres consideraron demasiado severos e intolerables, tras un estudio que inyectó a los hombres testosterona y progestágenos, similares a las hormonas que se encuentran en la píldora femenina.

Para la doctora Lisa Campo-Engelstein, directora del Instituto de Bioética y Humanidades de la Salud de la Universidad de Texas y experta en el estudio del futuro de la salud reproductiva, el hecho de que no haya una píldora anticonceptiva no se debe a que la ciencia no lo haya podido lograr.

Campo-Engelstein, es de la opinión de que la pastilla anticonceptiva masculina no existe no por temas científico, sino por un tema de género y de normas sociales; “ se le puso ese trabajo exclusivamente a la mujer”.

Concluye la doctora que debe ser de todos los involucrados el tema de la anticoncepción, y aunque el hombre cada vez tome más responsabilidad en este aspecto, “todavía hace falta mucho por hacer”.