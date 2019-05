Director de la CSS responsabiliza a proveedores por desabastecimiento de medicamentos

El desabastecimiento de medicamentos es de 57% por situaciones externas como el incumplimiento en la entrega farmacéutica, renovación de registro sanitario, resolución administrativa y renuncia al reglón de medicamentos.

El desabastecimiento general es de 12.5% y la irregularidad conlleva a que exista un déficit de 40 reglones en medicamento, mientras que por precio único existe un desabastecimiento de 38 reglones, provocado por incumplimiento en tiempo y procesos por parte de proveedores.

“Una pelea la hacen dos. Mi trabajo es decir la verdad y cuando es culpa nuestra, yo he dicho aquí es culpa nuestra y estamos investigando hasta las últimas consecuencias. Peor si yo tengo a una persona que me dice usted me está mintiendo y yo no soy la causa, y yo tengo la evidencia que sí es la causa (…)”, cuestionó García Valarini.

El director de la CSS aseguró que publicará este jueves la lista de los medicamentos que están desabastecidos, de forma tal, que cuando las compañías lo vean sepan quienes son los que han incumplido.

Ahora bien, si la situación continúa, el director de la CSS señaló que tendrán que publicar la lista de quienes están faltando con el compromiso de entrega de medicamentos.

"Necesitamos proveedores que sean conscientes de las necesidades de medicamentos para pacientes por ejemplo con cáncer o VIH", resaltó.

Un 37% de la población sufre de dislipidemia, el 45% son obesos, enfermedades que llevan a accidente cerebrovascular, por lo que la CSS está teniendo esto como prioridad para suministrar los medicamentos correspondientes.

Con información de Kayra Saldaña