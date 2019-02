Un grupo de unas 45 profesionales, desempleadas desde el año 2014, solicitaron la apertura de nuevas oportunidades en áreas de este punto del país.

"Ellos nos han manifestado distintas situaciones. Nos han expresado que en algunos momentos para las contrataciones le han puesto condiciones de padrinos políticos. Esto no puede pasar en salud, no puede pasar que para tener un puesto o aspirar a trabajar se necesite del padrinazgo político. Salud no puede estar inmerso en esto", apuntó Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Panamá, a TVN Noticias.

Estas profesionales viajaron a la capital panameña para presentar sus preocupaciones ante esta agrupación.

Con información de Luis Carlos Velarde.