Expertos aseguran que el Estado debe hacer frente a crisis de la basura

Según Cabrera, el Estado es el responsable de que la población esté en un ambiente adecuado, con agua, luz y libre de basura.

Expresa que si es necesario dar la responsabilidad a otra entidad que se haga, y reitera, que también es responsabilidad del Estado hacer un manejo adecuado y proyectar en determinado periodo de tiempo que se saque dinero de la producción de desechos.

Deja claro que los barrios donde hay basura, moscas, ratas y cucarachas, le quitan salud a las personas y generan enfermedades no solo biológicas, sino mentales donde las personas sienten que están enfermas.

El médico expresó que la basura se tiene que clasificar y sacarle dinero y aunque debería haber una política estatal sobre el manejo de la basura, no es la realidad de Panamá.

Por su parte el doctor Betts, explicó que salud no es solo atención a la enfermedad, sino todo lo que rodea a las personas: lo que se hace, educación adecuada que permita el desarrollo pleno de las capacidades y todo lo que está en el medio ambiente.

Lo anterior hace que todos los sectores estén involucrados y el ambiente en el que se vive es fundamental para definir lo que es salud.

Beth agrega que en Panamá se ha tomado la decisión de desarrollar un índice de pobreza multidimensional, que significa acceso a salud, educación, trabajo, vivienda y medio ambiente saludable.

Al ver el indicador, los tres primeros factores que producen pobreza en Panamá son: el desarrollo escolar insuficiente, trabajo precario y basura.

Agrega que es por ello, que si se genera una crisis con el tema de la basura, entonces todos los panameños son más pobres, hasta que no se resuelva el tema y se tenga un sistema adecuado que vaya desde la producción de lo que va a ser basura, clasificación adecuada, disposición y utilización.

De esa manera se podría tener un método de reciclaje, producción de energía y no solo dejar “ pataconcitos” por todos los lados que producen enfermedades y empobrece.

Bettss asegura que en Panamá hay una crisis y es responsabilidad del Estado la recolección de toda la basura y no solo la que pagó, “porque resulta que quien pagó está expuesto a todos los efectos del vecino de al lado que no se le recoge la basura porque no paga”.

Al final todos pagan las consecuencias de un sistema ineficiente de un sistema de recolección de basura que debe ser total, además de que la disposición debe ser sanitaria y no solo recogerla de un lado y tirarla en otro sitio.